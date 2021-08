Steht Elsa Louise auch auf Männer? Die Berlinerin versuchte bei Princess Charming das Herz der Anwältin Irina Schlauch zu erobern – allerdings ohne Erfolg: Sie schaffte es zwar bis ins Finale, doch die letzte Kette bekam sie nicht: Irina hatte sich in ihre Konkurrentin Louise Schaaf verliebt. Diesen Korb scheint Elsa mittlerweile aber gut verkraftet zu haben. Sie datet sogar schon wieder eine neue Frau. Doch nun plaudert die Sportmanagement-Studentin aus: Sie hatte auch mal was mit dem anderen Geschlecht!

In ihrer Instagram-Story verrät Elsa, dass sie auch Männern nicht ganz abgeneigt sei. "Ich hatte tatsächlich schon Sex mit Männern. Es spielt für mich keine Rolle, was für ein Geschlecht eine Person hat, wenn ich sie anziehend finde", erklärt die 22-Jährige genauer. Außerdem sei es für sie nicht von Relevanz, wenn sie etwas mit einer Frau hat, die zuvor ausschließlich mit Männer geschlafen hat: "Von daher bin ich auch gerne mal die Erste."

Zuletzt wurde bekannt, dass Elsa nach "Princess Charming" sogar Sex mit ihrer Konkurrentin Gea Gia Quinto hatte, wie diese gegenüber RTL verriet: "Ich muss sagen, was wir in Kreta gemacht haben, haben wir in Deutschland fortgeführt." Während der Dreharbeiten gab es schließlich schon den ersten Kuss zwischen den beiden.

TVNOW Elsa und Irina, "Princess Charming"-Bekanntheiten

Instagram / elsalouise.w Elsa, "Princess Charming"-Kandidatin 2021

TVNOW Elsa und Gea bei "Princess Charming"

