Vanessa Mariposa sucht in der aktuellen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love nach ihrem Perfect Match. Die Blondine ist seit Längerem erfolgreiche Influencerin. Ihr folgen in den sozialen Medien inzwischen mehrere 100.000 Menschen. In der aktuellen "Are You The One?"-Folge geriet sie nun wegen ihrer vielen Fans auf Social Media mit Alexander Golz (25) aneinander. Der unterstellte ihr nämlich, beim Aufbau ihrer Community finanziell nachgeholfen zu haben.

Alex sagte gegenüber anderen Kandidaten, er könne sich gut vorstellen, dass Vanessa sich auf Instagram Follower gekauft hat. Vanessa war sichtlich empört von den Anschuldigungen: "Mich enttäuscht das einfach so. Kaum geh ich zwei Minuten weg, redet man dann so hinter meinem Rücken." Wenn er ein Problem mit ihr hätte, solle er damit doch direkt zu ihr kommen. Des Weiteren dementierte sie, je Geld für ihre Abonnenten in den sozialen Medien bezahlt zu haben. Mit Alex scheint die Österreicherin durch zu sein: "Er kann mich echt am Arsch lecken."

Als Perfect Match würde die Beauty Alex sowieso nicht sehen. Sie hätten sich jedoch zuvor so gut verstanden. Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer entschuldigte sich zwar bei der Blondine, doch für Vanessa wäre die Freundschaft zwischen den beiden jetzt zu Ende.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

TVNOW Alexander Golz, Bachelorette-Kandidat 2020

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

