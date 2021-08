Hailie Jade (25) ist die Tochter des erfolgreichen Rappers Eminem (48). In den vergangenen Jahren hat sich die hübsche Amerikanerin einen Namen als Influencerin gemacht. Regelmäßig teilt sie im Netz Einblicke in ihren Alltag. Hin und wieder postet sie dabei auch ein paar sexy Schnappschüsse von sich. Der Webstar weiß seinen Körper gut in Szene zu setzen. Auf ihren neuen Pics zeigt Hailie erneut viel Haut.

Auf Instagram postete die Beauty zwei heiße Fotos, auf denen sie im Bikini auf einem Boot posiert. Sie kombiniert darauf ein grünes Häkeloberteil mit einer grün und blau gemusterten Hose. Abgerundet wird das Outfit durch eine coole Sonnenbrille. Die Influencerin schreibt dazu: "Aye aye, Captain." Ihre 2,1 Millionen Abonnenten freuen sich, wie es scheint über den sexy Content. In nur neun Stunden wurde ihr Beitrag bereits über 130.000 Mal gelikt. Das ist für ihre Posts nicht untypisch. Die 25-Jährige weiß offenbar, was bei ihren Followern gut ankommt.

In den Kommentaren bekommt Hailie außerdem ein Kompliment nach dem anderen. Ein Fan schwärmt: "Wow! Ich liebe deinen Look!" Andere User reißen Witze über eine mögliche Reaktion ihres berühmten Vaters: "Warnung: Wenn du sagst, dass du sie heiß findest, könntest du auf Eminems nächstem Disstrack landen."

Instagram / hailiejade Hailie Jade, Tochter von Eminem

Instagram / hailiejade Hailie Jade, Tochter von Eminem

Instagram / hailiejade Hailie Jade im Juni 2021

