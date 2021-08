Pascal Kappés (31) nimmt bei Promi Big Brother kein Blatt vor den Mund! Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ist vor ein paar Tagen in den Container gezogen – genauer gesagt lässt er es sich im Luxusbereich namens Big Planet gut gehen. Das Male-Model fühlt sich sichtbar wohl in der Reality-TV-Show und versteht sich darüber hinaus prächtig mit seinen Kollegen: Mit seinem "Promi Big Brother"-Buddy Eric Sindermann (33) plauderte Pascal jetzt beispielsweise ganz offen über seine sexuellen Vorlieben...

Bei einem Gläschen Sekt kamen die Männer auf Pascals Bisexualität zu sprechen – für die Eric sich brennend interessiert hat: "Würdest du einen Mann heiraten?", erkundigte sich der Designer. "Nein, ich würde auch mit keinem Mann eine Beziehung eingehen", beteuerte Pascal daraufhin und ergänzte ehrlich: "Ich stehe aber voll dazu, dass ich auch Männer knalle oder mich knallen lasse je nachdem. Ich mag auch dieses Machtspiel so ein bisschen... Da steh ich tatsächlich auf Männer."

Ironischerweise geierte er nur ein paar Sekunden nach dieser Aussage TikTok-Sternchen Payton Ramolla (21) hinterher: "Die ist ja schon bildschön." Dem konnte Eric nur zustimmen: "Ja, die ist schon nice. Aber nicht mein Typ. Man guckt sie halt gerne an." Was sagt ihr dazu, dass Pascal bei Promi BB so offen über sein Sexleben spricht? Stimmt ab!

"Promi Big Brother” ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und “Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Sat.1 Eric Sindermann und Pascal Kappés bei "Promi Big Brother"

© SAT.1/Marc Rehbeck Pascal Kappés, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2021

© SAT.1 Payton Ramolla, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

