Die Fans bekommen bald wieder viel von Dakota Johnson (31) zu sehen! Die Schauspielerin brachte zunächst die Fans der Buchreihe Shades of Grey um den Verstand. Als schüchterne Anastasia Steele traf sie in der Verfilmung auf den erfolgreichen Junggesellen Christian Grey (gespielt von Jamie Dornan, 39), der sie in seine Sexwelt einführt. Dabei kommt es zu der ein oder anderen schlüpfrigen Szene. Nun ist die Hollywoodschönheit erneut für eine Rolle in heiße Dessous geschlüpft.

Dakota ist bei dem Film "The Nowhere Inn" mit dabei, wie unter anderem The Sun berichtet. Für die Dreharbeiten zu dem Thriller schmiss sich die Hollywoodschönheit in eine schwarze Strapse. Auf Fotos ist zu sehen, wie ihr die Hauptdarstellerin St. Vincent (38) alias Annie Clark in einem ähnlichen sexy Outfit dabei im Bett Gesellschaft leistet. Gemeinsam werfen sie sich für die Kamera in Pose.

St. Vincent spielt sich in dem Streifen selbst, genau wie Dakota. Es geht darum, dass Erstere beschließt, zusammen mit ihrer Freundin (gespielt von Carrie Brownstein) eine Dokumentation über ihre Musikkarriere zu drehen. Im kommenden September ist die Premierenfeier zu der Produktion.

Getty Images Dakota Johnson auf einer Gala in Hollywood im Oktober 2019

Getty Images Dakota Johnson, 2019

Getty Images St. Vincent und Carrie Brownstein, 2020

