Es sieht ganz so aus, als ob Robin Schulz (34) wieder weg vom Single-Markt ist. Dabei machte der DJ erst im Juni publik: Er und seine Freundin Lia Markmeyer gehen nach zehn gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Offenbar ist der gebürtige Osnabrücker nun aber über das Liebes-Aus hinweg. Denn er zeigte sich jüngst mit einer neuen Frau an seiner Seite – und im Netz turteln die beiden bereits, was das Zeug hält...

"Schaut, was für ein cooles Paar", schrieb das Nacktmodel, dessen Name noch unbekannt ist, zu dem ersten Foto von sich und Robin auf seinem Instagram-Account. Dabei posiert sie ziemlich lasziv mit heruntergelassener Hose auf einem Cabrio und hält dabei ihren Knackpo in die Kamera. Ein ganz besonderes Detail stellt diese Szene aber beinahe in den Schatten: das Datum. Die neue Flamme des Musikproduzenten postete die Aufnahme bereits im Mai – also als der 34-Jährige offiziell noch mit Lia liiert war. Hatte die Blondine mit den raspelkurzen Haaren womöglich etwas mit der Trennung der beiden zu tun? Das ist derzeit noch völlig unklar.

Allerdings scheint es bereits richtig ernst zwischen Robin und seiner Neuen zu sein – immerhin nennt sie sich in ihrer Insta-Bio bereits Alan Schulz und nimmt damit den Nachnamen des DJs an. Den Eindruck, dass es bei den Turteltauben heiß hergeht und sie nichts anbrennen lassen, erwecken auch die neuesten Aufnahmen, auf denen sie sich im Bett innig küssen – oder auch, als die Blondine ihre Beine um den "OK"-Interpreten schlingt.

Instagram / krolik.getman Robin Schulz und seine Freundin im Juli 2021

