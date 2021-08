Fiona Erdmanns (32) Sohnemann spürt erstmals deutschen Boden unter seinen Füßchen! Über zwei Jahre schon wohnt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in Dubai. In der sonnigen Stadt der Vereinigten Arabischen Emiraten lernte das Model seinen Traummann Moe kennen – seit einem Jahr sind sie Eltern des kleinen Leos. Der Kleine ist in der Wahlheimat seiner Mutter geboren und hat jetzt zum ersten Mal deren Heimatland besucht.

Zusammen mit ihrem Partner und ihrem Sohn befindet Fiona sich aktuell an der Nordsee. Der Einjährige scheint das luftige Wetter zu genießen. Auf einem Foto in Fionas Instagram-Story streckt Leo am Strand seine Zunge aus. "Mein Spatz... das erste Mal an der Nordseeluft. Ich glaube, er wollte den Wind lecken. Er hat übrigens heute das erste Mal in seinem Leben Regen gesehen und gefühlt", schrieb die gebürtige Saarbrückenerin zu dem Schnappschuss.

Für Fiona selbst ist es der erste Deutschlandbesuch seit eineinhalb Jahren. Regelmäßigen Reisen in ihre Heimat steht eigentlich nichts im Weg – auch den Flug hat ihr Sohnemann mit Bravour gemeistert. "Leo hat das richtig toll gemacht. Er hat auch beim Start geschlafen, bei der Landung ein ganz kleines bisschen gemeckert, aber ansonsten war er echt brav", freute die 32-Jährige sich.

