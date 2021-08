Rita Ora (30) sorgt mal wieder für Schnappatmung! Die Sängerin schafft es immer wieder, ihren Fans mit ihren heißen Looks und sinnlichen Blicken so richtig einzuheizen. Mal zeigt sie sich im Netz mit einem tiefen Dekolleté, mal posiert sie nur in einem Hauch von Nichts. Jetzt können sich Ritas Follower erneut über einen sexy Schnappschuss freuen: Die "Let You Love Me"-Interpretin lässt mit einem Balkonfoto den Ausblick zur Nebensache werden.

Auf Instagram teilt Rita nun mehrere Fotos von sich aus Paris. Auf einem Pic posiert sie leicht bekleidet auf einem französischen Balkon – über einen transparenten Body mit Spitze trägt sie lediglich einen Bademantel aus Satin. Ein bisschen Eyeliner und ihr gewelltes Haar machen den verführerischen Look perfekt. Einen Blick auf die grüne Landschaft und den Eiffelturm, die im Hintergrund zu sehen sind, wirft da wohl kaum noch einer.

Nicht nur ihre Fans sind hin und weg von der 30-Jährigen – auch Vanessa Hudgens (32) und Demi Lovato (28) bringen in der Kommentarspalte zum Ausdruck, wie hot sie Rita finden. Letztere schrieb etwa "Sheesh", was übersetzt in etwa so viel bedeutet wie "Oh mein Gott".

Instagram / ritaora Rita Ora im August 2021

Instagram / ritaora Rita Ora, Musikerin

Instagram / ritaora Rita Ora, März 2021

