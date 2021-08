Frischer Wind bei Beauty & The Nerd! In der zweiten Folge hat Alexandra Leonhard freiwillig das Handtuch geworfen und ihren Nerd Cao alleine in der Villa zurückgelassen. Der Cosplay-Fan soll jedoch nicht lange ohne Beauty bleiben: Luisa Krappmann (19) rückt als Ersatz nach und ist die neue Partnerin des 22-Jährigen. Ein unbeschriebenes Blatt ist die Blondine aber nicht. Das Cam-Girl war bereits bei Temptation Island und Paradise Hotel zu sehen. Mit Promiflash sprach Luisa nun über ihre Qualitäten als neue Beauty.

"Ich bin einfach eine Barbie. Ich liebe es, mich fertigzumachen und dann im Spiegel zu sehen, wie geil ich aussehe!", erzählte die Reality-TV-Teilnehmerin im Gespräch mit Promiflash. Trotzdem würde sie sich nicht als klassische Beauty einschätzen und genieße es auch, manchmal ungestylt zu sein. Mit ihrem Nerd hat das OnlyFans-Sternchen einiges vor – insbesondere in Sachen Frauen könne sie ihm einiges beibringen. "Ich selbst bin da natürlich die absolute (S)expertin. Dadurch, dass ich selbst auf Frauen stehe und früher auch mal schüchtern war, kann ich mich sehr gut in die Nerds reinversetzen", ist sich Luisa sicher.

Schon bei "Temptation Island" ging die Influencerin offen mit dem Thema Sex um. Ähnlich will Luisa auch bei "Beauty & The Nerd" vorgehen. "Wenn es da an Aufklärung mangeln sollte, dann werde ich denen natürlich zeigen, wo es lang geht", versicherte die 19-Jährige. Ihren Mitstreitern macht die Netzbekanntheit eine klare Kampfansage: "Außerdem bin ich natürlich eine unfassbare Konkurrenz und da wundert es mich nicht, wenn die alle Angst kriegen."

Instagram / alexandra.leonhard Alexandra Leonhard, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, Influencerin

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, "Temptation Island"-Verführerin 2021

