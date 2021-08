Endlich klappert es wieder im Boom-Boom-Room! Bei Are You The One – Reality Stars in Love herrschte bis zuletzt eine regelrechte Sex-Flaute. Noch kein Pärchen des TVNow-Formats wagte sich bisher in die abgeschiedene Suite, um sich dort in der Horizontalen besser kennenzulernen. Einzig und allein Jacqueline Siemsen und Kathleen Glawe sorgten schon für ein paar heiße Szenen zwischen den Laken. In der aktuellen Doppelfolge gönnten sich nun aber Jill Lange (20) und Alexander Golz (25) ein schweißtreibendes Tête-à-Tête!

Der Bachelorette-Boy und seine Tattoo-Beauty verzogen sich mitten am Tag in das private Schlafzimmer, um dort aufs Ganze zu gehen – von den anderen Kandidaten blieb das natürlich nicht unbemerkt. Die Brünette hatte ihr Schäferstündchen schon längst kommen sehen, wie sie später im Interview zugab: "Wir haben uns schon von Anfang an gut verstanden und irgendwie war das absehbar, da war so eine Spannung zwischen uns, wir haben uns geküsst und jetzt ist es halt passiert." Alex sei mit Sicherheit auf seine Kosten gekommen, Jill allerdings weniger: "Der beste Sex war es nicht."

Gefallen hat es der 20-Jährigen natürlich trotzdem – weswegen sie danach auch ziemlich allergisch darauf reagierte, dass Alex sich direkt zu ihrer Kontrahentin Melina Hoch an den Pool gesellte! "Ich fühle mich ein bisschen ausgenutzt jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass er mit mir nur ein bisschen Spaß haben wollte. Hauptsache er ist auf seine Kosten gekommen. Ich fühle mich so eklig gerade", erklärte Jill. Im Nachhinein bereue sie den TV-Sex sogar richtig.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

TVNOW Alexander Golz, Bachelorette-Kandidat 2020

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Teilnehmerin

