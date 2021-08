Ob die TV-Sternchen das noch aufholen können? Die dritte Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love ist in vollem Gange. Besonders in der aktuellen Doppelfolge wurde es spannend: So landeten gleich zwei Pärchen im Boom-Boom-Room. Obwohl mächtig geflirtet wird, kommen die Kandidaten im Spiel trotzdem nicht voran. Denn in der siebten Matching Night ging nur ein Licht an! Kann es der Cast überhaupt noch schaffen, alle zehn Perfect Matches zu finden?

Die Teilnehmer haben jegliche Taktik ausprobiert: Meister-Stratege Salvatore Vassallo ging in den vergangenen Folgen alle möglichen Paarungen durch, um voranzukommen. Die Ex on the Beach-Bekanntheit Walentina Doronina hingegen hat bei der Wahl eigentlich immer auf ihr Herz gehört. Doch nichts davon ging auf. "Die Frustration ist groß, wir sind am Arsch", zeigten sich die beiden Realitystars verzweifelt nach der Matching Night.

Auch der einstige Bachelorette-Boy Alexander Golz (25) war nach der Pleite ziemlich negativ gestimmt. "Ich mache mir jetzt noch ein paar schöne Tage. Aber das Ding gewinnen? Das wird nichts mehr", betonte er daraufhin. In der vergangenen Staffel half den flirtfreudigen Singles ein sogenannter Blackout bei der Suche nach den Paaren. Doch das würde auch einen Verlust von 50.000 Euro bedeuten.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNow.de

