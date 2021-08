Chanté scheint sich in ihrem erschlankten Körper mehr als wohl zu fühlen! Der Lockenkopf nahm an der vergangenen The Biggest Loser-Staffel teil und brachte dort seine Kilos zum Purzeln. Zuvor hatte die Beauty fast 130 Kilo gewogen. Jedoch war der Weg zur Akzeptanz ihres Körpers für die Frankenthalerin trotzdem kein leichter, wie sie zuvor betonte. Inzwischen scheint Chanté ihr neues Körpergefühl aber total zu genießen!

Die Brünette teilte auf Instagram eine Aufnahme, auf der sie sich sexy in Szene setzt – die 23-Jährige präsentiert in einer schwarzen Jeans und einem roten Spitzen-BH ihre Kurven, um ihre Schultern schmiegt sich ein lässiges weißes Hemd. Chanté ergänzt in der Betitelung einen tiefsinnigen Spruch: "Blumen wachsen aus dunklen Momenten." Ihre Follower sind bei diesem Anblick total begeistert: "Du bist so wunderschön", lautet nur eins der vielen Komplimente.

In der Tat berichtete Chanté in den vergangenen Wochen und Monaten von schweren Zeiten, die sie überstehen musste. Insbesondere ihr Selbstbild machte ihr im Juni sehr zu schaffen, wie sie Promiflash verriet: "Jetzt habe ich abgenommen und einfach nur noch mehr Sachen gefunden, die mich unzufrieden machen."

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

Instagram / chante_thebiggestloser2021 Chanté, Juli 2021

SAT.1 Chanté bei "The Biggest Loser"

