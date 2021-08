Ist Schwiegertochter gesucht-Star Tobias in Gabis Bann gefangen? In der vergangenen Folge der RTL-Kuppelshow kam es zwischen dem Münsterländer und einer seiner Liebesanwärterinnen bereits zu einem ersten Kuss – ganz zum Missfallen von Gabis Konkurrentin Andrea. Die findet nämlich, dass sich die Nebenbuhlerin zu offensichtlich an den TV-Single ranschmeißt. Hat sich Tobi tatsächlich schon längst für die Dunkelhaarige entschieden? Ein besonderes Geschenk führte zum Höhenflug bei Gabi.

Bei einem Ausflug schenkte der 45-Jährigen beiden Frauen zunächst ein Lebkuchenherz – allerdings gab es da einen kleinen Unterschied: Gabis süße Speise hatte den Schriftzug "Bärchen". Das ließ sie vermuten, dass sie einen besonderen Platz in seinem Herzen eingenommen hat. "Ich hatte ein viel schöneres Herz als Andrea. Da stand nämlich 'Bärchen' drauf und ich glaube, das hat der Tobias mit Absicht gemacht", resümierte sie. Zudem gab es für die Brillenträgerin auch noch einen Lolli und mit dem hat sie bereits einen Plan. "Den lutschen wir zusammen – was hältst du davon?", schlug sie vor und wünschte sich offenbar ein paar intime Zungenspiele mit dem Brettspiel-Fan. "Andrea war immer im Hintergrund. Gabi war immer irgendwie da", betonte der im Nachhinein sogar.

Doch offenbar hat Gabi die Rechnung ohne die Konkurrenz gemacht. Auch Andrea ließ nichts unversucht und setzte alles daran, Tobias' Herz zu erobern. Bei einem Momentchen Zweisamkeit knutschen die beiden sogar intensiv. Der Mitarbeiter in einem Krankenhaus gestand der Blondine dabei sogar, dass Gabi ihm teilweise zu stürmisch sei und er sich durchaus auch mit Andrea eine Beziehung vorstellen könne.

TVNow Gabi, Tobias, Andrea und Tobias' Mama Marianne bei "Schwiegertochter gesucht"

TVNow Tobias und seine Mutter mit den "Schwiegertochter gesucht"-Kandidatinnen Gabi und Andrea

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Tobias

