Läuten bald wieder die Hochzeitsglocken? Zoe Kravitz (32) war knapp zwei Jahre mit Karl Glusman verheiratet – im Dezember vergangenen Jahres trennte sich das Paar und die Schauspielerin reichte die Scheidung ein. Seit Anfang des Jahres wurden zudem Gerüchte über einen neuen Mann in ihrem Leben laut. Mit Channing Tatum (41) wurde sie erst vor wenigen Tagen wieder zusammen gesichtet! Jetzt ist die Scheidung offiziell durch – und am selben Tag war Zoe wieder mit Channing unterwegs...

Auf Fotos, die Page Six vorliegen, verlassen die beiden zusammen einen Supermarkt. Hat Channing die 32-Jährige beim Einkaufen etwa mit Blumen überrascht? In ihren Armen hält Zoe jedenfalls einen rot-pinkfarbenen Strauß. Der Einkaufswagen des Pärchens wirkt außerdem so, als würden die zwei schon einen gemeinsamen Haushalt führen: Neben einer Ladung Klopapier scheinen die beiden sich nämlich auch ein Einweggrill gekauft zu haben.

Zoe und Channing werden auch beruflich etwas miteinander zu tun haben! Die Tochter von Lenny Kravitz (57) wird nämlich zum ersten Mal beim Film "Pussy Island" Regie führen. Dazu habe sie sich die Zusammenarbeit mit Channing gewünscht. Grund dafür sei, dass er ihrer Wahrnehmung nach ein echter Feminist sei. "Chan war meine erste Wahl", zitierte sie Us Weekly zuvor.

Getty Images Karl Glusman und Zoe Kravitz im Februar 2020 in New York City

Getty Images Zoe Kravitz, Tochter von Lenny Kravitz

Getty Images Channing Tatum im Januar 2020

