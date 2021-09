Dass es bei Prince Charming schon mal so richtig heiß hergeht, ist längst kein Geheimnis mehr! Immerhin sucht Kim Tränka auf der griechischen Insel Kreta nach seinem Mr. Right – und dafür zogen am Anfang der Staffel einige attraktive Kandidaten in die sogenannte Villa Charming. In der aktuellen Folge der Kuppelshow plauderte der Prinz dann höchstpersönlich aus dem Nähkästchen – und dabei packte er wilde Bettgeschichten aus: Kim hatte sogar schon mal Gruppensex!

Beim Gruppendate in Folge drei hatten Robin, Max, Jean-Cédric, Jan, Pascal und Flo die Möglichkeit, Kim besser kennenzulernen – da blieben pikante Themen nicht aus. "Ich hatte auch schon mal mit mehreren [Sex]", erklärte der Prinz seinen Kandidaten und beschrieb das sexuelle Erlebnis: "[Es war] aufregend, weil es nicht geplant war." Es sei eine interessante Erfahrung gewesen, die er jedoch in Zukunft nicht unbedingt wiederholen müsse.

Für den Kandidaten Robin ist Kims sexuelle Vergangenheit offenbar gar kein Problem. "Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man wirklich Spaß hat – egal, auf welche Weise", betonte der Podcaster aus Berlin im Einzelinterview und hob hervor: "Und, dass man sich aber auch nichts antun sollte, worauf man keine Lust hast."

TVNOW Kim Tränka mit Flo, Pascal, Jean-Cédric, Robin, Max und Jan beim "Prince Charming"-Gruppendate

Instagram / kim_tnka Kim Tränka, Prince Charming 2021

TVNow Robin Solf, "Prince Charming"-Kandidat

