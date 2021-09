Megan Fox (35) zeigt, was sie hat! Die Transformers-Darstellerin begeistert ihre Fans schon seit Jahren mit ihren heißen Looks. Egal ob knapper Bikini, durchsichtiges Netzoberteil oder hautenges Kleid – die Schauspielerin weiß ihren Körper stets perfekt in Szene zu setzen. Jetzt dürfte sie ihre Follower einmal mehr zum Schwitzen gebracht haben: Megan teilte nun stolz im Netz, wie sexy sie einkaufen geht!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 35-Jährige ein paar Schnappschüsse, die sie beim Shoppen in Los Angeles zeigen. Auf den Bildern trägt Megan Jeans mit einer dazu passenden Jacke im Denim-Style. Den Look rundet sie mit einem grünen Bodysuit ab, der einen Blick auf ihre Oberweite gewährt. "So gehe ich jetzt zu Erewhon. Lasst uns darüber sprechen", schrieb die Partnerin von Machine Gun Kelly (31) darunter. Damit machte Megan klar, dass sie ganz genau weiß, wie sehr sie mit ihren Reizen überzeugt und erkor den hippen Biomarkt kurzerhand zu ihrem Catwalk.

Die Kollegen und Follower der "Jennifer's Body"-Darstellerin sind von diesem heißen Anblick restlos begeistert. Innerhalb weniger Tage bekommt der Post fast drei Millionen Likes – und in der Kommentarspalte unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Komplimente. "Ikonisch!", schwärmt beispielsweise die Komikerin Whitney Cummings (39). Auch die Love Island-Bekanntheit Kaitlynn Anderson ist von Megans Look hin und weg. "Heirate mich", schrieb sie.

APEX / MEGA Megan Fox im Juli 2021

Instagram / meganfox Megan Fox im Juli 2021

Getty Images Megan Fox bei den iHeartRadio Music Awards 2021

