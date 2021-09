Bei Prince Charming geht es heiß her! In der aktuellen Staffel der schwulen Kuppelshow fiel bereits der erste Kuss: Kim Tränka und der Kandidat Jan tauschten vor der traumhaften Strandkulisse Kretas Zärtlichkeiten aus. Doch jetzt rollte ein anderer Single das Feld von hinten auf: Kam es bei "Prince Charming" jetzt etwa sogar zum Sex? Zumindest deutete Maurice das nach seiner Übernachtung bei Kim an...

Richtig gehört! Nachdem Maurice zunächst ein romantisches Einzeldate mit Kim in dessen Villa verbracht hatte, wurde er von Kim auch noch in sein Schlafzimmer eingeladen – und dort kamen sich die beiden Männer offenbar näher. "In dieser Nacht, von der wir so gefühlt drei Stunden geschlafen haben, gab es keinen Moment, in dem wir keinen Körperkontakt hatten", deutete Maurice nämlich am nächsten Morgen an. Und auch Kim betonte, dass zwischen den beiden durchaus auch eine erotische Anziehung bestehe...

Zusätzlich wollte sich der Kölner nach seiner Rückkehr in die Kandidatenvilla auch den Fragen seiner Mitstreiter nicht stellen – das Thema Sex umging er charmant. Aus diesem Grund war sich unter anderem Kevin sicher, dass zwischen Kim und Maurice etwas lief. "Natürlich hatten die Sex", zeigte er sich im Einzelinterview überzeugt.

