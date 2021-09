Damit hat wohl niemand gerechnet! Bei Kampf der Realitystars kämpft Cosimo Citiolo (39) zurzeit noch um den Sieg. Bei seinen Mitstreitern eckt die Fernseh-Bekanntheit allerdings immer wieder an: Einer der Gründe dafür war seine ungehobelte Furz-Aktion in einer der vorherigen Folgen. Auch seine oftmals als machohaft wahrgenommene Art nervt einige der Sala-Bewohner. Nun verrät der selbst ernannte Checker vom Neckar allerdings ein pikantes Detail, dass diese Art in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt! Cosimo offenbart, dass er einen Trick anwendet, damit sein Penis größer aussieht!

Bei einem Spiel in der aktuellen Folge des Formats sollen die Kandidaten herausfinden, wer von ihnen als besonders fake wahrgenommen wird. Cosimo will sich dabei unbedingt den ersten Platz sichern und packt im wahrsten Sinne des Wortes aus. "Ich schäme mich nicht dafür. Ich hab' eine Socke drin!", gesteht er und zieht zeitgleich ein Paar schwarze Socken aus seiner Badehose. Im darauffolgenden Interview erklärt das TV-Sternchen: "Mein Penis ist nicht klein – natürlich. Er ist aber auch nicht der Größte".

Zwar sorgt Cosimo mit seiner Enthüllung sicherlich für ein paar Lacher bei den Zuschauern – doch die anderen Realitystars sind nicht wirklich von den Socken in der Badehose überrascht. "Ich habe mir auch schon das ein oder andere Mal gedacht – irgendwas stimmt da doch nicht!", lacht Andrej Mangold (34). Und auch Jenefer Riili hatte schon zuvor diese Vermutung. "Das hat man doch gesehen!", schmunzelt Jenni im Einzelinterview.

Anzeige

RTLZWEI Cosimo Citiolo bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo im Februar 2021

Anzeige

RTLZWEI Die "Kampf der Realitystars"-Boys in Ketten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de