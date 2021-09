Sind Martin Fuhsy und Andrina Santoro (28) das Traumpaar der diesjährigen Love Island-Staffel? Aktuell gibt es gerade einmal zwei Couples, aber bei denen knistert es dafür gewaltig. Vor allem zwischen Martin und Andrina scheint die Chemie zu stimmen. In der Folge von Dienstag kamen die beiden sich bereits bei einem Spiel näher – wie geht es für das Paar jetzt weiter?

Im Rahmen eines Spiels wurden der Fitness-Blogger und die ehemalige Schweizer Bachelorette an den Handgelenken zusammengebunden. Die nächsten Stunden verbrachten sie mit heißen Massagen und intimen Sex-Talks. Andrina schwärmte nach dem Gespräch: "Er hat keinen speziellen komischen Fetisch, also alles im grünen Bereich!" Zwischen ihnen könnte es also in den kommenden Tagen noch so richtig heiß werden. Im Interview mit Promiflash erzählte der 29-Jährige vor Beginn der Show: "Alles kann, nichts muss. Ich habe meiner Mutter gesagt, ich benehme mich und ich werde mich benehmen. Aber es kommt immer auf die Zeit und auf die Frau an." Ob er sich bei Andrina noch lange beherrschen kann? Immerhin hat er seit seinem Einzug in die "Love Island"-Villa nur Augen für sie.

Andrina betonte im Gespräch mit Promiflash allerdings: "Ich möchte keinen Sex vor der Kamera! Es kann ja schon sein, dass man horny aufeinander ist, aber ich denke mal, wenn der Punkt kommt, dann vergisst man auch nicht, dass da Kameras sind. Da kann man sich zusammenreißen." Doch wer weiß, vielleicht wirft sie ja für Martin ihre Vorsätze über Bord.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

"Love Island"-Kandidaten Andrina und Martin

"Love Island"-Kandidat Martin

Andrina Santoro, "Love Island"-Kandidatin 2021

