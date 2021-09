Die Nerds offenbaren mehr oder weniger große Geheimnisse! In der finalen Folge von Beauty & The Nerd wurde es heute noch mal richtig spannend. Offenbar waren die Beautys auf Sex-Entzug und kamen deshalb auf schlüpfrige Themen zu sprechen – unter anderem plauderten sie über die Penislängen ihrer Teampartner. Kandidat Luca sah keinen Grund für Zurückhaltung und verriet prompt die Größe seines Gemächts. Und der sonst so schüchterne Markus gewährte sogar einen Blick auf sein bestes Stück!

Nachdem die Girls Luca ausgefragt hatten, verriet er tatsächlich: "Ich habe mal gemessen, weil eine Ex-Freundin das wollte – 17,5 Zentimeter." Diese Information brachte nicht nur die Ladys zum Ausrasten, sondern auch den Cosplay-Fan Cao: "Das glaube ich erst, wenn ich es sehe!" Doch Luca zog nicht blank, um seine Aussage zu beweisen. Stattdessen präsentierte aber tatsächlich der stille Markus, was er unter der Gürtellinie so zu bieten hat.

Wie aus dem Nichts zog er seine Badehose ein Stück runter und stand nur noch in knapper Boxershorts da. Allein die Reaktion der anderen sprach für sich – alle schrien begeistert auf: "Markus, ich habe da ein Bett", machte Luisa (19) ihm daraufhin ein Angebot. Etwas beschämt erklärte Markus dann, nicht erwartet zu haben, dass man etwas sieht. "Da war so ein Ding!", betonte Cao daraufhin sichtlich überrascht.

Anzeige

Beauty & The Nerd, ProSieben Luca, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2021

Anzeige

Instagram / luisakrpp Luisa Krappmann, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2021

Anzeige

Beauty & The Nerd, ProSieben Cao, "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de