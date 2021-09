Daniela Büchner (43) macht Bodyshamern eine Ansage! Immer wieder wird die Goodbye Deutschland-Protagonistin im Netz mit negativen Kommentaren konfrontiert. Diese können ihr jedoch nichts anhaben, wie sie regelmäßig betont. Die Influencerin ist der Meinung, dass jeder dazu stehen sollte, wie er ist. Diese Message möchte sie mit auch mit ihrem neusten Schnappschuss vermitteln: Danni zeigt ihren Körper in einem sexy Bikini!

Auf Instagram veröffentlichte die fünffache Mutter ein Foto, auf dem sie selbstbewusst in einem trägerlosen Bikini mit Leopardenmuster vor dem Spiegel posiert. In der Bildunterschrift verriet sie, dass auch sie nicht immer hundertprozentig mit sich zufrieden sei. "Aber wichtig ist es sich trotzdem so zu lieben und sich selbst zu wertschätzen", stellte Danni klar. Sie mache sich manchmal Gedanken, ob sie nicht abnehmen solle oder ihr längere Haare mehr stehen würden. Doch am Ende komme sie immer wieder zur gleichen Frage: "Mache ich mich glücklich oder möchte ich mich der Gesellschaft anpassen?"

Dass Danni sich selbst in ihrem Körper wohlfühlt, stellte sie zuletzt auch im Interview mit Kukksi dar. Sie könnte sich sogar vorstellen, sich für den Playboy auszuziehen. "Solange man nicht alles sieht, würde ich das machen", erzählte die 43-Jährige.

