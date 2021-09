Diese Liebelei ist wohl endgültig vorbei! Zunächst bandelten Finnja Bünhove und Eugen Lopez bei Are You The One – Reality Stars in Love miteinander an, doch dann ließ Moderatorin Sophia Thomalla (31) während der vorletzten Matching Night die Sex-Bombe platzen: Finnja hatte vor Beginn der Dreharbeiten Sex mit Diogo Sangre! Weder Eugen noch Diogos Love-Interest Vanessa Mariposa wussten davon und waren völlig geschockt. Eugen wollte danach kein Verständnis für Finnja aufbringen – und machte in der letzten Matching Night Walentina Doronina zu seiner Match-Partnerin.

Dass Eugen und Finnja letztlich gar kein Perfect Match sein können, hatten sie zwar schon zuvor in einer Match-Box-Entscheidung erfahren, allerdings wollten sie ihre Verbindung deshalb noch nicht aufgeben. Doch dann folgte der Eklat: "Du redest von ernsten Absichten und erzählst mir nicht, dass du einen Kollegen von mir gefickt hast?", schimpfte Eugen. Er könne ihr jetzt "in keinster Weise" mehr vertrauen. Und auch in der finalen Matching Night betonte er: "Mit Finnja ist Feierabend!"

Und was sagte Finnja zu der ganzen Geschichte? "Ich denke, dass wir da komplett andere Ansichten haben", erklärte sie im Einzelinterview. Dass Eugen derweil das Verschweigen der Wahrheit ihr mehr vorhält als seinem Kumpel Diogo, enttäuscht die Brünette dabei besonders. "Egal, wer mit wem was hat – die Frau ist immer die, die am Arsch und an allem Schuld ist", stellte sie ernüchtert fest.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im September 2021

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez im Juni 2021

Instagram / finnja__von__buenhove Finnja Bünhove

