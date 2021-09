Jill Lange (21) lässt bei Are You The One – Reality Stars in Love offenbar nichts anbrennen! Bereits in den ersten Folgen der Kuppelshow meckerte die Tattoofreundin, dass die Singleboys viel zu prüde seien und man sich überhaupt nicht näherkomme. Deshalb wagte die Beauty den ersten Schritt, fiel Kandidat Alexander Golz (25) um den Hals, knutschte und landete letztendlich mit ihm für Sex im Boom-Boom-Room. Ihr Perfect Match Marvin Milczynski aus der vergangenen Staffel verwundert dieses Verhalten kein bisschen, wie er Promiflash verriet!

"Ich habe bei ihr nichts anderes erwartet", gab Marvin offen gegenüber Promiflash beim Bloggerevent "Doing the Lit Social Media Shit" im Rahmen der Berlin Fashion Week zu. Schon als die beiden gemeinsam in einer Staffel waren, erregte die Schönheit Aufsehen, indem sie mit mehreren Männern anbandelte. "Ich meine das nicht negativ, sie kann ja machen, was sie möchte", stellte der Stripper klar. Er und Jill hatten nach der Show zwar Sex miteinander – seitdem aber keinen Kontakt mehr.

Doch wäre im aktuellen Cast eine Dame für Marvin dabei? "Die eine oder andere sieht optisch nicht schlecht aus, aber der Charakter spielt auch eine große Rolle", erklärte der Veranstalter. So seien ihm beispielsweise Aurelia Lamprecht und Melina Hoch ins Auge gestochen – die beiden Mädels hätten dann aber in der Show für zu viel Drama gesorgt.

