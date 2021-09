Yuri Tolochko hat ein neues Objekt der Begierde! Der pansexuelle Kasache geht offen mit seiner Liebe zu seinen Sexpuppen Luna und Lola um. Dass er sich auch von Gegenständen angezogen fühlt, offenbarte er ebenfalls schon. Was zunächst nur ein Fotoshooting mit einem Aschenbecher werden sollte, ist nun in einer weiteren Romanze geendet: "Dann fing er an, mich anzuziehen. Ich wollte ihn wieder anfassen, ihn riechen", verrät Yuri auf Instagram. In einem Video schmust er jetzt mit dem Behälter, der normalerweise zum Inventar eines Clubs gehört!

