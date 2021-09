Romantische Neuigkeiten von Ursula Karven (56)! Erst vor Kurzem überraschte die Schauspielerin mit den freudigen Neuigkeiten: Sie ist verlobt! Allem Anschein nach hat sie in Sachen Liebe jetzt endlich Glück gehabt, nachdem es in der Vergangenheit nicht immer so rosig bei ihr lief. Doch mit ihrem jetzigen Partner hat die Schauspielerin anscheinend endlich den Richtigen gefunden. Die 56-Jährige und ihr Schatz sollen sich in einer privaten Zeremonie das Jawort gegeben haben.

Wie Bild berichtet, soll Ursula am Wochenende in einer privaten Zeremonie auf der griechischen Insel Hydra vor den Traualtar getreten sein. Bei der Hochzeit soll für die Gäste strenges Social-Media-Verbot geherrscht haben, damit die Zeremonie geheim bleibt. Über ihren Liebsten ist bisher nicht viel bekannt, außer dass er von Beruf Manager ist. Wie es scheint, will der in Ulm geborene TV-Star das auch erst mal so beibehalten.

Für Ursula ist es bereits die zweite Ehe – zuvor war sie von 1994 bis 2013 mit ihrem Schauspielkollegen James Veres verheiratet. Zuletzt war die Dreifach-Mama mit dem schwedischen Hotelier Mats Wahlström liiert, mit dem sie sogar verlobt war.

Ursula Karven 2018

Ursula Karven bei der Bambi-Verleihung 2017

Mats Wahlström und Ursula Karven bei der "Cinderella"-Premiere in Berlin, Februar 2015

