Der Prince Charming-Cast zeigte jetzt Haut – viel Haut! In der aktuellen Staffel der beliebten Kuppelshow sucht Kim Tränka unter der heißen Sonne Kretas nach seinem Mr. Right. Auf seiner spannenden Liebessuche nimmt der Automobilkaufmann aus Bremen seine Kandidaten ganz genau unter die Lupe: Kim und seine Boys zogen jetzt nämlich komplett blank – und dabei rückte das beste Stück des Prinzen in den Fokus!

Beim Gruppendate in Folge fünf ließen Bon Markel, Arne Bruns, Kevin Schäfer, Manfred Karacsonyi und auch Kim die Hüllen fallen: Wie Gott sie schuf ließen sich die "Prince Charming"-Boys nämlich von einem Künstler zeichnen – ihren Intimbereich verdeckten sie dabei lediglich mit ein paar Requisiten. "Er war nackt schön anzusehen, er hat einen schönen Schwanz", schwärmte Manfred beispielsweise vom Körperbau des Prinzen. Auch Bon schaute sich den Penis des Blondschopfs ganz genau an und hielt fest: "Ich würde sagen, er hat eine ordentliche Größe – und wenn der geweckt wird, ist das auch noch mal eine ganz andere Nummer."

Nach der Rückkehr in die Villa berichteten die Kandidaten natürlich von ihrem freizügigen Gruppendate – und ließen dabei kein Detail aus. "Es ist ein normaler Penis – mit Vorhaut", beschrieb Bon vor versammelter Mannschaft Kims bestes Stück. Die restlichen Kandidaten rund um Thomas Hanisch zeigten sich daraufhin sichtlich angetan.

Alle Infos zu "Prince Charming" auf TVNow.

