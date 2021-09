Was seine Nachfahren wohl zu dieser Geschichte sagen? Zu den zahlreichen Nachkommen von Königin Victoria und Ehemann Prinz Albert gehört unter anderem die heutige Königin von Großbritannien, Queen Elizabeth II. (95). Über das Liebesleben des Paares aus dem 19. Jahrhundert ranken sich so einige Mythen – mit ihren neun Kindern scheinen die zwei Royals immerhin ein reges Sexualleben geführt zu haben. Doch was hat es mit einem gewissen Intimpiercing von Queen Elizabeths Ur-Ur-Großvater auf sich?

Ein Gerücht, das sich über die Jahrhunderte hartnäckig hält, besagt, dass Prinz Albert ein Piercing am Penis hatte. Grund für den extravaganten Körperschmuck: Der deutschstämmige Prinz litt an der sogenannten Peyronie-Krankheit. Dabei handelt es sich um eine übermäßige Krümmung des männlichen Geschlechtsteils im erigierten Zustand. Mit dem Piercing soll Albert versucht haben, seinen Penis zu regulieren – und wurde damit der Namensgeber für das Prinz-Albert-Piercing.

Und Albert ist nicht der einzige britische Royal, dessen Körper wohl ein Piercing schmückte. Die Enkelin der Queen, Zara Tindall (40) hat sich auch ein Piercing stechen lassen – allerdings an einer etwas gängigeren Stelle. Laut Hello sei Zara als Teenie eine kleine Rebellin gewesen und habe ein Zungenpiercing gehabt.

Getty Images Prinz Albert und Queen Victoria, 1860

Getty Images Queen Victoria und Prinz Albert

Getty Images Prinz Albert und Queen Victoria, 1860

