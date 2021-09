Dieter Hallervorden (86) gibt jetzt ganz private Einblicke! Der Komiker ist mittlerweile seit rund fünf Jahren mit der 34 Jahre jüngeren Christiane Zander in einer Beziehung. Nach zwei gescheiterten Ehen fand der "Honig im Kopf"-Darsteller letztendlich also doch noch das große Glück. Jetzt räumte er ehrlich ein, dass mit seiner Freundin nicht immer alles perfekt läuft – im Gegenteil: Auch bei Didi und Christiane kommt es manchmal zu Streitigkeiten!

Mit Bild sprachen der 86-Jährige und die ehemalige Stuntfrau nun ganz offen über ihr Liebesglück. "Also auf Christiane ist wirklich in allen Punkten des Lebens Verlass", schwärmte Didi. Seine Lebensgefährtin sei eine grundehrliche Person – und teile ihm auch sofort mit, wenn sie etwas störe. "Wenn am Horizont ein Streitpunkt zu sehen ist, hilft sie mir, diesen zu umschiffen", berichtete er. Das funktioniere jedoch nicht immer. "Dann ist die Stimmung im Arsch und ich bin schuld", erzählte der Schauspieler lachend.

Da sowohl der Kabarettist als auch seine Lebensgefährtin absolute Perfektionisten sind, komme es deshalb auch öfter vor, dass die beiden aneinandergeraten. "Ich widerspreche Christiane ja nicht, weil ich ihr nicht recht geben will, sondern weil ich in dem betreffenden Punkt eine andere Einstellung habe", verdeutlichte der Schauspieler. Bei seiner Liebsten komme das aber manchmal offenbar nicht so an. "Na ja, an einem guten Streitgespräch üben wir immer noch", witzelte sie.

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander im November 2016 in Berlin

Getty Images Dieter Hallervorden und Christiane Zander beim Deutschen Fernsehpreis 2021

Getty Images Christiane Zander und Dieter Hallervorden im Juli 2016 in Berlin

