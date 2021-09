Brooklyn Beckham (22) und seine Nicola Peltz (26) wissen ganz genau, wie sie ihren Followern einheizen können! Der Fotograf und das Model sind seit dem Anfang ihrer Liebe vor zwei Jahren einfach unzertrennlich. Das bewiesen sie ihren Fans nicht nur mit ihrer Verlobung im vergangenen Sommer – sie zeigen sich auch immer wieder total verliebt auf Social Media. Ihre sexy Seite kehrte das Paar nun ebenfalls für einen Paar-Schnappschuss nach außen!

Nicola schmiegt sich von hinten an ihren Verlobten, beinahe, als wolle sie ihn gleich in den Hals beißen, während Brooklyn mit Bartschaum im Gesicht das Foto knipst. Viel an scheinen die beiden nicht zu haben. Eines ist wohl unumstritten: Diese Instagram-Story gehört zu den heißesten Aufnahmen der beiden! "Ich und mein Baby", schreibt der Promi-Spross zu dem Post. Auch Nicola scheint das Bild sehr zu gefallen – sie repostet es in ihrer Story.

Viel mehr auf der Haut hatten die beiden hingegen bei ihrem jüngsten Auftritt auf dem roten Teppich. Als Gäste der diesjährigen Met Gala hatten sie sich in schicke Abendgarderoben geworfen. Während Brooklyn zum schlichten schwarzen Anzug gegriffen hatte, kam die Blondine in einem bodenlangen pinkfarbenen Kleid mit hohen Handschuhen.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham, April 2021

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

