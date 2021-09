Werden Heike und Dominik es heute bei Love Island krachen lassen? Der Teaser für die kommende Folge verspricht den Zuschauern eine heiße Show, denn: Die Heilerziehungspflegerin und der Fotograf dürfen ein paar romantische Stunden in der Private Suite verbringen! Wenn auch nicht in dieser Staffel, so haben vor ihnen doch schon viele andere Turteltauben diese Chance für ein Schäferstündchen genutzt... Und wie stehen Heike und Dominik zu Sex im TV?

Promiflash hatte sich vor ihrem Einzug bei der 23-Jährigen aus Dornstadt erkundigt, ob sie bei "Love Island" mit jemandem schlafen würde. "Das ist auch für meinen Papa ein großes Thema. Er hat gesagt: 'Mach das.' Er steht auch hinter mir, aber ich soll bitte keinen Sex in der Villa haben", verriet Heike daraufhin. "Ich habe ihn da aber beruhigen können, weil ich von mir weiß, dass ich das niemals im Fernsehen machen würde." Aber was ist, wenn ihre Gefühle für einen Mann – in diesem Fall Dominik – sie doch überwältigen sollten? "Nein, da bin ich schon sehr bedacht", stellte die Blondine klar.

Vielleicht kann Dominik sie ja trotzdem überzeugen – er ist nämlich nicht ganz so abgeneigt wie Heike! Zwar betonte er im Promiflash-Interview anfangs: "Ich habe schon gesagt, Sex in der Villa will ich auf jeden Fall nicht haben." Aber dann ergänzte er: "Natürlich weiß man es nie, was in der Situation ist, wenn man jetzt wirklich eine Frau kennenlernt... Wenn es jetzt eins zu eins passt und beide unbedingt wollen, dann sage ich niemals nie, aber vor vorneherein würde ich sagen, dass ich es eher nicht machen werde." Was glaubt ihr: Kommt es heute Abend zum ersten Sex der Staffel? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Anzeige

RTLZWEI Heike bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Dominik und Heike bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner "Love Island"-Kandidat Dominik

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de