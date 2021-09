Heiße Sexszene bei Nihat – Alles auf Anfang! Direkt zu Beginn des GZSZ-Spin-offs ist es nicht Nihat-Darsteller Timur Ülker (32), der die Herzen der Fans höherschlagen lässt, sondern Gamze Senol (28). Die Schauspielerin schlüpft nach ihrem GZSZ-Ausstieg noch einmal in die Rolle der Shirin – und hat direkt mal heißen Sex mit Bösewicht Wolf. Darsteller Matthias Ludwig (38) ließ dafür komplett die Hüllen fallen lassen. Nur sein bestes Stück blieb bedeckt.

Während Matthias' Figur über Shirin herfällt, bekommen die Zuschauer seine blanke Hinterseite zu sehen. In dem TVNow-Format GZSZ-Stars hautnah – Timur Ülker verriet der 38-Jährige schmunzelnd: "Ich war nicht komplett nackt, aber ziemlich nackt. Man hat als Schauspieler einen kleinen Beutel, den man drüberzieht und der schützt dann quasi den letzten Teil der Privatsphäre."

In der Szene geht es zwischen Wolf und Shirin richtig heiß her. Doch jede Bewegung war bis ins kleinste Detail einstudiert, wie Gamze erklärte: "[Es war] schon sehr aufregend. Man zieht sich aus, das ist etwas anderes – aber am Ende ist es eine Choreo gewesen. Aber aufregend auf jeden Fall."

Anzeige

RTL / Sebastian Geyer Lukas Wolf (Matthias Ludwig) in "Nihat – Alles auf Anfang"

Anzeige

TVNOW Shirin (Gamze Senol) und Lukas (Matthias Ludwig) in "Nihat – Alles auf Anfang"

Anzeige

Instagram / gamzesenol_ Gamze Senol, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de