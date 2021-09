Tolle Neuigkeiten für die Fans von Sex/Life! Im Sommer erschien die superheiße Erotikserie auf der Streamingplattform Netflix – und ging dort direkt durch die Decke. Millionen Zuschauer erfreuten sich an der Story rund um Hausfrau und Mutter Billie (Sarah Shahi), die sich in ihrer Ehe nicht mehr sexuell befriedigt fühlt und sich daher in alte, wildere Zeiten zurückversetzt. Am Ende muss sie sich zwischen ihrem Gatten (Mike Vogel, 42) und ihrem einstigen Lover (Adam Demos, 35) entscheiden. Aber vielleicht war Billies Wahl ja noch gar nicht endgültig? Denn es soll jetzt eine Fortsetzung geben!

Das bestätigten die Macher der Serie auf dem offiziellen Instagram-Kanal. "67 Millionen Haushalte haben zugesehen... Seid ihr bereit für mehr? 'Sex/Life' kehrt für eine zweite Staffel zurück", heißt es in der Bekanntgabe. Und: "Schon bald ist es so weit." Auch Hauptdarsteller Adam teilte die guten Nachrichten bereits mit einem freudigen "Verdammt, ja!" auf seinem Profil.

Die Fans flippen in den Kommentaren natürlich total aus. "Oh mein Gott, beste Nachricht des Tages!", freut sich eine Userin. "Völlig klar: Ich werde die neue Staffel in einem Rutsch durchgucken", jubelt eine weitere. Freut ihr euch auch schon auf die "Sex/Life"-Fortsetzung? Stimmt in unserer Umfrage ab!

COURTESY OF NETFLIX Brad (Adam Demos) und Billie (Sarah Shahi) in "Sex/Life"

AMANDA MATLOVICH/NETFLIX Brad (Adam Demos) und Billie (Sarah Shahi) in "Sex/Life"

Instagram / sarahshahi Sarah Shahi und Adam Demos am Set von "Sex/Life"

