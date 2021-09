Katharina Wagener (26) plaudert aus dem Nähkästchen. Im August wurden die Are You The One?-Kandidatin und ihr Partner Kevin Yanik zum ersten Mal Eltern. Während der Schwangerschaft lief es bei dem Paar aber nicht sonderlich gut, Kathi und ihr Verlobter lebten temporär einige Wochen getrennt. Doch nun scheint bei ihnen wieder alles in Butter zu sein – und das auch im Bett. Kathi erzählt von ihrem Sexleben mit Kevin seit der Entbindung.

Auf Instagram stellte sich die Neu-Mama in einer Q&A-Runde den neugierigen Fragen ihren Follower. Einige wollte dabei wissen, ob sie und ihr Liebster nach der Geburt wieder Sex haben konnten – beziehungsweise hatten. "Es fühlt sich genauso an wie zuvor. Die Scheide kann nicht ausleiern und auch das Gefühl ist nicht plötzlich weg", stellte sie sehr eindrucksvoll klar.

Die Familienplanung ist zumindest für die 26-Jährige noch nicht abgeschlossen. Ein weiterer User möchte nämlich wissen, ob sie sich noch weitere Kinder vorstellen können. "Ich finde, es gibt nichts Schöneres als Geschwister und daher möchte ich auch, dass mein Sohn einen kleinen Bruder oder Schwester bekommt", erklärte Kathi.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im Juni 2021

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

