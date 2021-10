Sie genießt ihren Erfolg! Khloé Kardashian (37) lässt ihre Fans auf den sozialen Netzwerken an ihrem glamourösen Leben teilhaben. Kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen dazu entscheiden, der Beauty zu folgen, um hautnah dabei zu sein. Regelmäßig feiert der Keeping up with the Kardashians-Star dabei neue Rekorde in schwindelerregender Höhe – so auch jetzt: Mehr als 187 Millionen User folgen Khloé mittlerweile auf Instagram!

Ihre neue Follower-Bestmarke zelebrierte die Blondine mit einer heißen Bilderreihe auf Instagram. An einem Strand lehnt sie auf den Bildern lasziv an einen Felsen und zeigt ihren durchtrainierten Traumkörper in einem sexy Bikini. "187 Millionen! Ich vermisse die Bräune und den Strand", schrieb Khloé unter die Fotoserie. Gegenüber ihrer Schwester Kim (40) gibt es allerdings noch einiges aufzuholen: Der Ex-Partnerin von Kanye West (44) folgen nämlich über 256 Millionen Nutzer.

Khloés Fans und Weggefährten reagierten überschwänglich auf ihren Post. "Du siehst heiß aus!", schrieb ihre beste Freundin Malika Haqq (38) unter die Bilder. Viele andere pflichteten ihr bei und bekundeten mit zahlreichen Flammen-Emojis ihre Anerkennung.

Getty Images Kourtney, Kim und Khloé Kardashian 2007

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Bikini

Getty Images Khloe Kardashian und Malika Haqq

