Müssen die Sex Education-Zuschauer sich bald von einem geliebten Charakter verabschieden? Am 17. September erschien die dritte Staffel der erfolgreichen Aufklärungsserie auf Netflix. Die lustige Sendung erzählt die Geschichte von Teenager Otis (Asa Butterfield, 24), der seine Sexualität entdeckt. Eine wichtige Rolle in seinem Leben – und der Serie – spielt sein Schwarm Maeve (Emma Mackey, 25). Die "Sex Education"-Fans feiern sie für ihre knallharte Art. Doch womöglich wird diese Figur die Serie demnächst verlassen...

Das deutete die Schauspielerin jetzt im Gespräch mit dem Hunger-Magazin an. "Das Konzept von 'Sex Education' ist genau wie die Serie an sich sehr bedeutsam, und der Cast ist phänomenal – sie bedeuten mir alle sehr viel und ich habe hier viele Freunde fürs Leben gefunden", begann Emma ihre Erklärung. "Aber die bittersüße Realität ist, dass ich nicht mein ganzes Leben lang 17 bleiben kann", stellte die Maeve-Darstellerin klar. In Zukunft sehe sie sich eher hinter der Kamera in der Filmproduktion.

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen will, was in "Sex Education"-Staffel drei passiert, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Doch was passiert mit der Story von "Sex Education", sollte Emma aka Maeve tatsächlich aussteigen? Tatsächlich wurde der Weg für ihren möglichen Exit schon geebnet! Maeve akzeptiert am Ende der dritten Staffel einen Platz in einem Schultransferprogramm in den USA. Vielleicht wird sie ja für immer dort bleiben und ihr Freund Otis muss zukünftig ohne sie klarkommen?

Sam Taylor/NETFLIX © 2020 Emma Mackey in "Sex Education"-Staffel drei

Sam Taylor/NETFLIX © 2020 Aimee Lou Wood und Emma Mackey in "Sex Education"-Staffel drei

Sam Taylor/NETFLIX © 2020 Emma Mackey in "Sex Education"-Staffel drei

Sam Taylor/NETFLIX © 2020 Asa Butterfield in "Sex Education"-Staffel drei

