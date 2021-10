Treiben es Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) damit auf die Spitze? Die Unternehmerin und der Schlagzeuger sind derzeit bis über beide Ohren verliebt – und lassen die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben. Immer wieder teilten die zwei zuletzt innige Schnappschüsse von Zungenküssen oder Fummeleien. Doch nun legen sie noch einen drauf: Travis veröffentlichte ein Foto, das offenbar direkt nach dem Sex mit Kourtney entstanden ist – und kassiert dafür einen Shitstorm!

In seiner Instagram-Story postete der Blink-182-Star vor Kurzem besagtes verruchtes Bild: Die Aufnahme zeigt zahlreiche auf dem Boden und einem Sofa verteilte Klamotten, darunter auch Unterwäsche – ganz so, als hätten sich zwei Menschen voller Leidenschaft entkleidet. Während der 45-Jährige diesen Anblick unkommentiert ließ, waren die Follower des Musikers außer sich: "Wir haben es verstanden, ihr liebt es, zu v*geln!", zeigte sich ein User auf Reddit genervt. Ein anderer schrieb zudem: "Das ist so unangebracht und seltsam. Das will niemand sehen!"

Doch die Kritik dürfte die Romanze der beiden kaum trüben. Zwischen dem Tattoo-Liebhaber und der dreifachen Mutter soll es richtig ernst sein – sogar über eine anstehende Hochzeit wurde zuletzt bereits diskutiert. Unter einem Beitrag seiner Freundin säuselte Travis nämlich: "Mit dir lache ich für den Rest meines Lebens!"

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashians und Travis Barkers Klamotten

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2021

