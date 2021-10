Darum wollte Valea Scalabrino (31) ihre Unter uns-Auszeichnung nicht selbst behalten! In der vergangenen Woche stand wieder einmal die Preisverleihung der "Unter uns"-Starwahl auf dem Programm. Die Fans können jedes Jahr verschiedene Titel an ihre Serienlieblinge vergeben. Während Patrick Müller (33) und Sharon Berlinghoff (25) beispielsweise als beste Hauptdarsteller ausgezeichnet wurden, konnte Valea ihren Titel als sexiest "Unter uns"-Woman verteidigen. Den Preis reichte sie aber an ihre Kollegin Isabell Hertel (48) weiter – warum? Das verriet die Schauspielerin jetzt Promiflash.

"Als sexiest Woman ausgezeichnet zu werden, ist natürlich ein schönes Kompliment, was man auch gern annimmt", versicherte die Brünette zwar – allerdings sei für sie klar gewesen, dass auch die Ute-Darstellerin diesen Titel mehr als verdient hat. "Isabell Hertel ist ein sehr ehrlicher, herzlicher, selbstloser Mensch, und ich habe viel zu spät bemerkt, wie schön diese Frau wirklich ist. Nicht nur optisch, sondern auch charakterlich", erläuterte sie gegenüber Promiflash. Vor einem großen Publikum zeigen zu können, wie begeistert die gebürtige Berlinerin von ihrer Serienkollegin ist, sei ein tolles Gefühl gewesen.

Trotz ihrer guten Absicht habe Valea aber Angst gehabt, dass ihre Aktion falsch rüberkommen könnte. "Ich wollte keinesfalls hochnäsig oder überheblich damit sein. Ich hoffe, die Zuschauer denken nicht, ich würde das alles nicht wertschätzen", ließ sie ihren Gedanken freien Lauf. Weil sie Isabell auch privat kennt, weiß die 31-Jährige einfach viel mehr über ihre Kollegin als die Zuschauer: "Daher war es für mich klar, dass eigentlich jemand wie Isabell an der Reihe ist, diesen Preis zu erhalten."

Anzeige

RTL / Stefan Behrens Die "Unter uns"-Darstellerinnen Valea Scalabrino und Isabell Hertel

Anzeige

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

Anzeige

Instagram / valeascalabrino Schauspielerin Valea Scalabrino

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de