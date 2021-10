Sex and the City-Liebhaber aufgepasst! Seit Anfang des Jahres steht fest, dass die beliebte Serie rund um Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56) und ihre drei Freundinnen Samantha (Kim Cattrall, 65), Charlotte (Kristin Davis, 56) und Miranda (Cynthia Nixon, 55) eine Fortsetzung bekommen soll. Auch erste Fotos von den Dreharbeiten gibt es bereits. Jetzt steht auch endlich der Starttermin des Sequels fest – und die Fans müssen gar nicht mehr so lange warten. Schon im Dezember dieses Jahres soll "And Just Like That …" anlaufen.

Wie Dlisted nun berichtete, gaben die Schauspielerinnen selbst diese Neuigkeit preis. In einem kurzen Clip von hinter den Kulissen der Dreharbeiten verriet Sarah Jessica höchstpersönlich, dass die erste Staffel Ende des Jahres in Amerika verfügbar sei. "Hallo aus New York City – Fifth Avenue, wo wir gerade das nächste Kapitel von Sex and the City drehen. [...] Aber in der Zwischenzeit "And Just Like That ..." wird im Dezember auf HBO Max Premiere feiern!", erzählte die 56-Jährige wie beiläufig.

Einen genauen Starttermin ließ der Streamingdienst damit zwar noch offen, doch unter dem Ankündigungspost auf Instagram zeigten sich die Fans äußerst begeistert. "Ich bin vor Aufregung fast ohnmächtig geworden!" oder "Ich kann es kaum erwarten", lauteten nur einige Kommentare. Wann die Show dann in Deutschland zu sehen sein wird, ist bisher jedoch noch nicht bekannt. Vermutlich wird das Sequel dann aber über Sky abrufbar sein.

Backgrid / Action Press Kristin Davis und Willie Garson am Set von "And Just Like That ..."

Instagram / willie.garson Das Set von "And Just Like That ..."

MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am Set des "Sex and the City"-Reboots im Juli 2021

