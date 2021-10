Robin Widmann und Isabell Kremer wollten bei Love Island lieber anständig bleiben! Bei dem Bürokaufmann und der Fremdsprachenassistentin funkte es in der beliebten Kuppelshow zwar erst auf den zweiten Blick – dafür dann aber umso heftiger: Bereits nach wenigen Tagen kam es bei dem Siegercouple dieser Staffel zum ersten Kuss. Weiter gingen die zwei Turteltauben auf der Liebesinsel jedoch nicht. Wie Robin und Isabell jetzt im Gespräch mit Promiflash verraten, fiel ihnen der Sexentzug tatsächlich aber ganz schön schwer!

"Also, uns war beiden bewusst von vornherein, wie weit wir da gehen werden in der Villa", stellte der Augsburger im Promiflash-Interview klar. Isabell und Robin haben sich zwar eine Grenze gesetzt, allerdings sei es für die beiden gar nicht leicht gewesen, die Finger voneinander zu lassen. "Natürlich ist es auch ganz menschlich, dass man sich da zusammenreißen muss", meinte der 24-Jährige. Die Straubingerin hingegen sei im Nachhinein dankbar dafür, dass es in der Villa nicht zum Liebesspiel gekommen sei: "Weil man da erst so richtig schätzt, was ein Kuss eigentlich ausmacht, wie intensiv ein Kuss sein kann"

Außerdem plauderten die Robin und Isabell im Interview aus, dass sie es auch nach Ende der Kuppelshow weiter miteinander versuchen wollen. Die Distanz dürfte ihnen dabei jedenfalls nicht in die Quere kommen, denn beide leben in Bayern. Somit haben die Turteltauben jetzt sicherlich auch ganz viel Zeit für romantische Stunden zu zweit...

Instagram / robinwii Robin Widmann, "Love Island"-Sieger 2021

RTLZWEI / Thomas Reiner Isabell und Robin, Gewinner der "Love Island"-Sommerstaffel 2021

Instagram / isabellkremer Isabell Kremer, "Love Island"-Siegerin 2021

