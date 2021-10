Rebel Wilson (41) liebt es sportlich – und sexy! In den vergangenen Monaten konnten die Fans zu Zeugen der Transformation der Schauspielerin werden: Die Pitch Perfect-Darstellerin hat über 30 Kilogramm abgenommen und fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut. Deshalb zeigt sich die Blondine im Netz jetzt gerne in engen Klamotten und präsentiert stolz ihren Abnehmerfolg. Nun erfreute Rebel ihre Community mit heißen Aufnahmen, die sie im knappen Tennis-Outfit zeigen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Australierin einige Bilder von ihrem sportlichen Wochenende. In einem engen weißen Poloshirt, einer Cappy und einem kurzen weißen Rock posierte die 41-Jährige für die Kamera und gewährte freien Blick auf ihre schlanke Silhouette und ihre nackten Beine. Auch die Sängerin Amy Shark und die Tennistrainerin Rennae Stubs waren bei dem Sportevent mit von der Partie und schlürften zusammen mit Rebel kühle Getränke aus stylishen Kokosnuss-Behältern.

Dass die Filmschauspielerin aber nicht nur sportlich-lässig unterwegs ist, sondern auch im Glamour-Look eine gute Figur macht, hatte sie erst wenige Tage zuvor bewiesen: Bei der Premierenfeier von Vanity Fair zur Eröffnung des Academy Museum of Motion Pictures posierte Rebel in einem schwarzen Glitzer-Dress. Besonders auffällig war dabei ihr XXL-Dekolleté.

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Sängerin Amy Shark, Tennistrainerin Rennae Stubs und Schauspielerin Rebel Wilson

BFA Rebel Wilson im September 2021

