Hat es sich Mike Cees mit dieser Ansage etwa komplett verscherzt? Der Unternehmer kämpft aktuell im Sommerhaus der Stars an der Seite seiner Frau Michelle Monballijn um den Sieg. Dabei fiel der Berliner schon mehrfach unangenehm auf – so auch bei der Nominierung: Mike hielt vor seinen Mitstreitern einen Vortrag, in dem er all ihre Entscheidungen anzweifelte und zudem hart gegen Almklausi (51) und seine Frau schoss. Hat er sich damit komplett ins Aus katapultiert?

"Was hier abgelaufen ist, geht absolut nicht. Ich würde niemals jemanden rauskicken, weil er einen Teller weniger abwäscht!", empörte sich Mike vor der gesamten Gruppe – nachdem diese Roland Heitz und Janina Korn genau wegen ihrer mangelnden Mitarbeit nominiert hatte. Der 33-Jährige erklärte weiter in Richtung Almklausi: "Uns gegenüber wurde so eine respektlose Art entgegengebracht, die uns so tiefst enttäuscht hat auf menschlicher Ebene, was unentschuldbar ist auf Lebenszeit!" Seine Mitbewohner waren davon gar nicht begeistert – und konfrontierten Mike anschließend mit seinem Fehler. "Ich reiße mir doch nicht den Arsch in der Küche auf, damit du so etwas sagst. Du hast für uns gesprochen, das meine ich ernst, ich bin sauer", schimpfte auch Ehefrau Michelle.

Mike war davon wenig beeindruckt und versicherte nur, ihm sei die Sympathie seiner Co-Stars egal. Die Zuschauer sahen das jedoch anders. Auf Twitter häufen sich die Spitzen gegen den Ex-Temptation Island-Star: "Kennt ihr den Film 'Wie werde ich ihn los in 10 Tagen?' Mike spielt im Sommerhaus 'Wie bekomme ich alle dazu mich zu hassen – in einer Woche?'", schrieb ein User.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

RTL Die "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Mike Cees, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

