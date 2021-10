Bella Thorne (24) weiß sich zu präsentieren! Dass die Schauspielerin nicht mit ihren Reizen geizt, ist längst bekannt. Auf dem Onlineportal OnlyFans, das vor allem für erotischen Content steht, hat es die Beauty weit gebracht. Satte 1,68 Millionen Euro soll die Darstellerin in der ersten Woche nach ihrer Anmeldung verdient haben – und das in jungen Jahren. Heute wurde das Model 24 Jahre alt. Auch diesen Meilenstein feierte Bella in einem sexy Outfit!

Via Instagram teilte das Geburtstagskind eine ganze Reihe heißer Fotos von sich. Auch in die Party gewährte Bella ihren Followern einen Einblick. In einem schicken silberfarbenen Kleid mit tiefem Ausschnitt und Cut-Outs an den Seiten startete die Rothaarige in ein neues Lebensjahr und ließ das vergangene Revue passieren. "23 bedeutete, mir meinen Hintern abzuarbeiten, mich noch mehr zu verlieben und Freunde zu finden, die mich mein Leben lang begleiten werden." Nun könne sie kaum erwarten, was die kommenden 365 Tage bringen werden.

Tatsächlich hatte das vergangene Jahr einiges für die US-Amerikanerin bereitgehalten. Unter anderem hat sie sich mit ihrem Freund Benjamin Mascolo (28) verlobt. Im April präsentierten die Turteltauben den imposanten Ring an Bellas Finger. "Sie hat Ja gesagt", freute sich der italienische Musiker.

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Schauspielerin

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Dezember 2020

Instagram / b3nm Benjamin Mascolo und Bella Thorne, März 2021

