Leigh-Anne Pinnock (30) hat den nächsten Meilenstein in ihrem Leben erreicht. Am 16. August dieses Jahres ist die Little Mix-Sängerin zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Andre Gray (30) durfte sie ihre Zwillinge auf der Welt begrüßen. Seitdem schwebt die ehemalige X Factor-Kandidatin im Baby-Glück. Doch nun näherte sich ein weiterer bedeutender Tag für die Britin. Leigh-Anne feierte nun ihren 30. Geburtstag und sah dabei einfach umwerfend aus.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin zwei Fotos von ihrem Ehrentag. Während das erste Bild das sexy Outfit der Zwillingsmutter zeigte, fing der zweite Schnappschuss die Atmosphäre des geselligen Zusammenseins ein. "Ich hatte den wunderbarsten Abend mit meinen Liebsten... ich fühle mich sehr gesegnet und glücklich", schrieb sie in ihrem Post. Anschließend verdeutlichte Leigh-Anne, wie sehr sie sich in den vergangenen dreißig Jahren verändert habe.

"Von dem schüchternen kleinen Mädchen, das früher 'Menschen hasste', zu dem entschlossenen Mädchen, das ihren Traum verfolgte und verwirklichte, ihre Stimme fand, die Hater ausblendete und ihren Wert kennt", schrieb die Britin. In der Story ihrer Schwester bekamen die Fans der Schauspielerin dann noch weitere Einblicke in die Geburtstagsfeierlichkeiten. So teilte Sairah beispielsweise einen kurzen Clip, in dem Leigh-Anne mit ihren Geschwistern und ihrer Mama Debbie lautstark in einem Auto sang.

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock und ihre Freunde im Oktober 2021

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock im Oktober 2021

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Mitglied der Girlgroup Little Mix

