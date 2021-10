Gwyneth Paltrow (49) erobert jetzt Netflix! Oder besser gesagt, die Schauspielerin und ihre Firma goop, die sie 2008 ins Leben rief. Ihr Lifestyle-Unternehmen ist wohl vor allem für seine Kerze bekannt, die nach der Vagina des Iron Man-Stars duftet. Um ein damit verwandtes Thema wird es auch in der Realityserie der Blondine gehen. Die Show heißt "Liebe, Sex und goop" – und hier ist der Name Programm!

In dem insgesamt sechsteiligen Format sollen "mutige Paare" mithilfe von Gwyneth und einem goop-Expertenteam versuchen, "lustvolleren Sex und eine tiefere Ebene der Intimität" zu erreichen – so beschreibt zumindest Netflix seine neueste Eigenproduktion. In der Serie wird dann die Reise dieser Duos zu einem intensiveren Sexualleben begleitet. Wie in einem ersten Trailer und auf Promofotos zu sehen ist, gehören dazu auch das Experimentieren mit Vibratoren, Körperbemalungen und ganz offen über Sex zu reden.

Die Vorfreude auf den Start von "Liebe, Sex und goop" ist vor allem bei Gwyneth riesig, wie sie in ihrer Instagram-Story beweist. "Lasst den Countdown beginnen. Unsere neue Show feiert am 21. Oktober auf Netflix ihre Premiere", freut sich die Oscar-Preisträgerin.

