Das Paradies öffnet bald seine Pforten – und lässt auf erotische Momente hoffen! Schon seit einigen Wochen ist klar, welche Singleladys und -boys in der neuen Staffel von Bachelor in Paradise auf die Rosenresterampe geschickt werden. Mit dabei sind unter anderem Bachelorette-Liebling Zico Banach (30) oder die Bachelor-Girls Denise Hersing (25) und Karina Wagner (25). Serkan Yavuz (28) versucht bereits zum zweiten Mal sein Glück in der Kuppelshow für Ex-Kandidaten. Jetzt sind die ersten 30 Minuten von Ausgabe drei bereits online abrufbar – und dem Trailer nach zu urteilen, könnte es zu TV-Sex mit Serkan kommen.

Achtung, Spoiler!

Zwar geht die erste Folge der neuen Staffel erst am 24. Oktober auf Sendung – über den Streamingdienst TVNow können sich besonders ungeduldige Fans aber schon die erste halbe Stunde angucken. Dort ist eindeutig zu sehen: Zwei Protagonisten lassen die Betten wackeln. Im Dunkeln unter der Bettdecke geht es ordentlich zur Sache – das lässt jedenfalls die lustvolle Geräuschkulisse vermuten. Aber war das Serkan? Zumindest scheint er mit einer Kandidatin intim geworden zu sein. "Schlaf doch einfach mit Chanelle und dann entscheidest du, wer besser war", rät ihm Denise nämlich. Ob er mit der zu vergleichenden Person während oder vor der Zeit im Paradies Sex hatte, bleibt aber geheim.

Zwei andere liebeshungrige Ex-Teilnehmer gehen bereits direkt nach dem Kennenlernen auf Tuchfühlung. Denise-Jessica König (28) und Gustav Masurek (32) sind sich auf Anhieb sympathisch und schmieden schon gemeinsame Zukunftspläne. Weil Gustav kein Sixpack hat, schlägt die Münchnerin vor, die stählernen Muskeln gemeinsam anzutrainieren. "Wo kann man sich das denn antrainieren? Im Fitnessstudio oder in der Sportbettenwelt?", fragt er mit schmutziger Anspielung.

