Jennifer Lopez (52) ist beflügelt von der Liebe. Seit sie und Ben Affleck (49) im Juli bei den Filmfestspielen in Venedig ihr Red-Carpet-Debüt als Liebespaar gaben, begeisterte die Sängerin an der Seite ihres Partners immer wieder mit tollen Outfits. Bei der Met Gala strahlte sie in Begleitung des Schauspielers im Westernlook mit XXL-Dekolleté und Cowboyhut. Jetzt präsentierte Jennifer bei der Premierenfeier von Bens neuem Film ihren durchtrainierten Bauch.

Die Sängerin begleitete ihren Partner vergangene Woche zur Filmpremiere von "The Last Duel" in New York und zog mit ihrem bauchfreien Look alle Blicke auf sich. Ben setzte bei der Outfitwahl auf einen klassischen schwarzen Anzug mit farblich passender Krawatte. Seit Jennifer und der Hollywood-Star ihr Liebescomeback öffentlich machten, scheinen sie kaum mehr getrennt voneinander unterwegs zu sein. Auch bei ihrem letzten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt turtelten die beiden wieder, was das Zeug hält.

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Ben zum ersten Mal öffentlich zu seiner Beziehung mit Jennifer – im Gespräch mit Extra TV schwärmte er: "Ich bin sehr glücklich. Es ist eine sehr glückliche Zeit in meinem Leben. Das Leben ist schön."

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Last Duel" in New York, 2021

