Rita Ora (30) bringt ihre Fans mal wieder ganz schön ins Schwitzen! Dass die Sängerin nicht davor zurückschreckt, auch mal Haut zu zeigen, dürften Fans mittlerweile mitbekommen haben. Immer wieder teilt sie Bilder, auf denen sie nur wenig oder manchmal auch gar nichts an hat. Anlässlich des Fußball-EM-Finales im Juni postete sie beispielsweise mehrere Schnappschüsse, auf denen sie sich lediglich ein Trikot vor ihren nackten Körper hielt. Nun veröffentlichte Rita wieder ähnlich freizügige Fotos!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige drei Bilder, auf denen sie auf einem Hocker sitzt und die letzten Sonnenstrahlen des Jahres genießt – allerdings nur halb angezogen. Die "Let You Love Me"-Interpretin trägt lediglich eine Hose, ihr Oberkörper ist komplett nackt. Die Brüste verdeckt sie jedoch gekonnt mit ihren Armen, sodass keine intimen Körperstellen zu erkennen sind.

Ritas Community gefällt das Bild offenbar sehr gut. In der Kommentarspalte häufen sich Flammen- und Herzaugen-Emojis. "Du siehst toll aus", schwärmte ein Fan. Ein anderer schrieb: "Du bist so atemberaubend schön und einfach ein Sonnenstrahl an einem wolkigen Tag."

Rita Ora, Sängerin

Rita Ora, Sängerin

Rita Ora im Oktober 2021 in Malibu

