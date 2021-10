Hat sie es mit diesem Outfit übertrieben? Es steht außer Frage, dass Lizzo (33) gerne polarisiert. Regelmäßig zeigt sich die "Juice"-Interpretin extrem freizügig im Netz und präsentiert stolz ihre Kurven. Die 33-Jährige steht für mehr Selbstbewusstsein und Diversität und trotzt damit den regelmäßigen fiesen Anfeindungen zu ihrer Figur. Doch ist ihr aktuelles Outfit noch geschmackvoll? Zur Geburtstagsfeier von Cardi B (29) erschien Lizzo so gut wie nackt!

Paparazzi lichteten die Kurven-Queen am Montagabend auf dem Weg zu der wilden Promi-Party in Los Angeles ab. Dabei präsentierte sie ein gewagtes Party-Dress. Lizzo selbst postete auch gleich drei passende Fotoserien auf ihrem Instagram-Kanal und setzte dabei ihr Outfit lasziv in Szene. Was Fans auf den Aufnahmen zu sehen bekommen? Die Grammy-Gewinnerin trägt ein kristallbesetztes und durchsichtiges Netzkleid. Das Pikante dabei: Unter ihrem Glitzerfummel ist allein ein schmaler Tanga zu sehen – abgesehen davon ist sie nackt! Zu dem gewagten Look kombinierte sie außerdem einen langen Pferdeschwanz und glitzernde Haarspangen.

Ob Lizzo dieses Mal mit ihrem Dress übers Ziel hinausgeschossen ist? Zumindest auf Instagram spalteten sich die Meinungen ihrer Community. Viele Fans zeigten sich begeistert und kommentierten die freizügigen Aufnahmen mit den Worten: "Du siehst fabelhaft" oder "Schön, wie immer!" Gleichzeitig häufen sich bei dem Kleid der US-Amerikanerin auch negative Stimmen. Ein paar Fans kritisierten: "Ein BH wäre beim nächsten Mal schön" oder "Ich liebe dich, aber das ging daneben."

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Instagram / lizzobeeating Lizzo, 2021

MEGA Collage: Lizzo, Musikerin

