Na, was erzählt er denn da im live Fernsehen? Karl Stefanovic (47) moderiert im australischen Frühstücksfernsehprogramm gemeinsam mit Allison Langdon die "Today"-Show. Die beiden sind seit 2005 ein eingespieltes Team. Da kann sich der Kollegen-Talk anscheinend schnell mal wie ein privates Gespräch anfühlen. In der Livesendung plauderte Karl jetzt aus, dass er beim Sex nicht mehr so viel Energie wie früher habe.

In der Show interviewte er Sophie Monk (41), die als Moderatorin die australische Ausgabe von Love Island begleitet. Sie berichtete, dass bereits in der ersten Nacht zwei Paare rumgemacht hätten. "Romantik hat sich verändert", kommentierte Karls Co-Moderatorin Allison. "Ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich auch so viel Energie hatte", sagte er und brachte damit alle zum Lachen. "Love Island"-Moderatorin Sophie ließ es sich nicht nehmen, da noch einmal nachzuhaken. "Was ist jetzt mit dir passiert, Karl? Wirst du müde?", erkundigte sie sich. "Ich flamme noch auf, aber nur noch einmal im Jahr", konterte Karl scherzhaft.

Mit seiner Frau Jasmine ist er trotz seines angeblichen Energieverlustes offenbar immer noch glücklich. Karl lernte sie 2016 kennen – nur fünf Monate nachdem er sich von seiner Ex-Frau Cassandra Thorburn getrennt hatte. Mit ihr war er zuvor 21 Jahre verheiratet gewesen.

Anzeige

Getty Images Karl Stefanovic, November 2017

Anzeige

Getty Images Karl Stefanovic mit seiner Tochter Ava und seiner Frau Jasmine Yarbrough, 2020

Anzeige

Getty Images Karl Stefanovic und seine Frau Jasmine, Mai 2019

Anzeige

Wie findet ihr, dass Karl in der Sendung über sein Liebesleben gescherzt hat? Ich fand es total witzig! So etwas finde ich total unangebracht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de