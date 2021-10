Angelina Pannek (29) lässt die Hüllen fallen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin versorgt ihre Fans im Netz schon seit Jahren fast täglich mit Updates zu ihrem Privatleben oder neuen Outfit-Ideen. So machte sie im vergangenen August beispielsweise publik, dass sie nun eine feste Zahnspange trägt. Jetzt zeigt sich die Mutter eines Sohnes aber mal wieder von einer ganz anderen Seite: Sie postet ein superheißes Foto von sich!

Auf ihrem Instagram-Account hat die 29-Jährige ein Spiegelselfie von sich veröffentlicht, auf dem sie lediglich Dessous und ein weißes Hemd trägt. In dem weinroten Set kommt ihre schlanke Figur perfekt zur Geltung. In der Kommentarspalte unter dem Posting gibt ihr Mann Sebastian Pannek (35) außerdem preis, dass das Oberteil eigentlich ihm gehöre. "Und ich habe mich gewundert, warum mein frisches Hemd nicht mehr im Schrank hing, sondern im Nachhinein da rumlag", witzelt er unter dem Post.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass sich die Beauty so freizügig im Netz präsentiert. Bereits während ihrer Schwangerschaft setzte sie ihren Body immer wieder in sexy Unterwäsche in Szene: Im Dezember 2019 posierte sie beispielsweise in einem weißen Lingerie-Set am Strand – und präsentierte dabei stolz ihr Babybäuchlein.

